

رفحاء 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

تواصل بلدية لينة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية ، ضمن حملة غذاؤكم أمانة ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

// انتهى //

22:09ت م

0213





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية لينة تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.