السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تواصل حملاتها الرقابية للتأكد من التزام محطات الوقود بتشغيل شاشات عرض الأسعار



عرعر 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة حملاتها الرقابية للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتشغيل شاشات عرض أسعار الوقود الإلكترونية وفقاً للاشتراطات.

وتؤكد الأمانة أهمية الالتزام تفادياً للعقوبات وإيقاف ترخيص الخدمة، داعية الجميع للابلاغ عن المحطات المخالفة وذلك بالاتصال على الرقم 940.

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22:08ت م

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