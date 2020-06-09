السعودية اليوم / أمانة الجوف تُنير طريق خالد بن الوليد بسكاكا بـ 77 وحدة إنارة موفرة للطاقة



سكاكا 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أنجزت أمانة منطقة الجوف تركيب 77 وحدة إنارة و 69 عمود إنارة جديد بقدرة 205 وات بتقنية (LED) ، بطريق خالد بن الوليد رضي الله عنه ، ويأتي ذلك في إطار جهودها لاستكمال تنفيذ الخدمات البلدية في المنطقة ولترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع ، بزيادة الاعتماد على وحدات الإنارة الموفرة للطاقة بهدف خفض معدلات استهلاك الطاقة.

وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للتشغيل والصيانة المهندس أحمد بن موسى العيسى ، أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتي يجري تنفيذها بدعم من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، تضمنت تطبيق المعايير العالمية في تصميم الإنارة الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين ، كما تم استخدام وحدات الإنارة (LED) الموفرة والتي ثبت تميزها في ترشيد الطاقة بنسبة تجاوزت 55% من القدرة الكهربائية والتي تصل إلى ضعف شدة إنارة وحدات الإنارة بالهالوجين ، فضلاً عن كفاءة عمل هذه النوعية من الوحدات في الأجواء الممطرة والعواصف الترابية بما يتلاءم مع أجواء المملكة ويجعلها أكثر أماناً وأقل خطورة من وسائل الإنارة التقليدية .

وأشار العيسى إلى نجاح أمانة الجوف في تجربتها لترشيد الطاقة المستخدمة في إنارة الشوارع والميادين والتي بدأ العمل فيها قبل ما يقارب العامين و شملت تركيب ما يزيد على 92000 وحدة إنارة بتقنية LED.

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22:07ت م

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