السعودية اليوم / بلدية العزيزية تزيل تعديات في حي العوالي بمكة المكرمة



مكة المكرمة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة إزالة تعديات على شارع فرعي حكومي عبارة عن إحداثات مكونة من هناقر و شبوك في حي العوالي بمكة المكرمة أدت لإغلاق الشارع.

وأوضحت البلدية ، أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعدي على شارع فرعي في حي العوالي ، حيث إزيلت جميع الإحداثات التي تمت على الشارع بمساحة إجمالية 400 متر مربع.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراضي حكومية أو خاصة ، إضافة بأنه جاري استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم .

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22:02ت م

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