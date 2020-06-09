رابط جامعة الأميرة نورة pnu – يوم البحث “عن بُعد”

الثلاثاء 9 يونيو 2020

صورة أرشيفية

تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية طب الأسنان غداً ليوم السادس للبحث العلمي لأطباء وطبيبات الامتياز “عن بُعد” بالتعاون مع القسم السعودي في المنظمة الدولية لبحوث الأسنان، بمشاركة محكمين من داخل كلية طب الأسنان وأعضاء الهيئة التعليمية ومراجعة 15 بحثاً لـ 39 طالباً.

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وقالت عميدة كلية طب الأسنان الدكتورة منيرة بنت صالح بن شبيب إن هذه الفعالية تهدف إلى عمل حلقة نقاشات لاستعراض أبحاث الطبيبات المتميزات لاتاحة الفرص لتعزيز قدراتهن في مجال البحث وحثهن على الانخراط في مجال البحث العلمي لخدمة المجتمع والوطن على حد سواء، كما يهدف إلى تشجيع أعضاء المعهد التعليمي على الإشراف والمشاركة في أبحاثهم ، وتعزيز حركة النشر العلمي وزيادة التنقل البحثي لكلية طب الأسنان.

رابط جامعة الاميرة نورة عبر الرابط التالي: https://www.pnu.edu.sa/ar/Pages/home.aspx

وأضاف بن شبيب أن يوم البحث العلمي يحظى باهتمام الكلية، حيث سعت منذ تأسيسها إلى تطوير البحث العلمي البارع بين الطلاب ونشر جزء كبير من أبحاثهم التي قدمت ها في السنوات السابقة في مجالات مصنفة ضمن قاعدتي بيانات ISI and Scopus .