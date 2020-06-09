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شكرا لقرائتكم طريقة تقديم بلاغ عبر تطبيق توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة تقديم بلاغ عبر تطبيق توكلنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح تطبيق توكلنا طريقة تقديم بلاغ عبر التطبيق، مشددًا على ضرورة الإفادة ببعض البيانات لتقديم البلاغ.
وأوضح تطبيق توكلنا، في تغريدة له عبر تويتر، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أن البلاغ يجب أن يشمل البيانات الآتية: (رقم الجوال- رقم الهوية- الجنسية- ذكر/ أنثى- المدينة- الحي- نوع الجوال).
وأضاف تطبيق توكلنا، اليوم الثلاثاء، تصريح “طالب”، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تيسيرًا على الطلاب؛ حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح لحضور وأداء الاختبارات في المقرات، وتتولى الهيئة مسؤولية رفع التصاريح للطلاب عبر التطبيق، الذي يجب عليهم التسجيل في تطبيق توكلنا؛ للاستفادة من التصريح.
ويعد التصريح جواز المرور النظامي للطلاب، فمن خلاله يستطيع الطالب أن يحصل على تصريح مؤقت للسائق الذي يتعامل معه لإيصاله إلى مقر الاختبار.
وكانت المملكة قد أطلقت- ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- تطبيق “توكلنا”، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن تقوم الجهات الحكومية بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، ويأتي ذلك أيضًا في إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.
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