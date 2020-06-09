كيف تتسوق بصورة آمنة خلال أزمة كورونا ؟

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض

شددت وزارة الصحة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة، مع إعادة الحياة تدريجيًّا وتقليص مدة منع التجول؛ وذلك للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

نصائح للوقاية أثناء التسوق:

وقال خالد العمري ‏استشاري طب الأسرة والمجتمع واستشاري طب السمنة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن استخدام التسوق عن طريق الإنترنت وتجنب التسوق خاصة في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان يقلل من فرصة انتقال الفيروس، مع ضرورة غسل اليدين والمحافظة على مسافة 2 متر باستمرار ولبس الكمامة.

كما شدد العمري على ضرورة تجنب ملامسة الوجه والأنف والعين والفم حال وجود الشخص خارج المنزل، مع غسل اليدين مباشرة بعد العودة من التسوق.

وأضاف العمري أن البضائع المعبأة لا تسبب العدوى وفيروسات كورونا ليست عدوى غذائية ولا يوجد خطر من انتقالها عن طريق الطعام، حيث يمكن تسخين الطعام بعد طلبه من الخارج لزيادة الاطمئنان، ولكن لا يجب غسل الأغراض بعد التسوق ولكن يجب التخلص من الأكياس الخارجية التي تحمل الطلبات مع غسل اليدين بالماء والصابون.

ولفت إلى أن القفازات لا تمنع انتقال العدوى بل قد تكون سبب لنقل الفيروس عند ارتدائها ثم ملامس الأنف والفم والعين إذًا ممكن نقل الفيروس من خلالها، داعيًا إلى تجنب الذهاب للسوق لغرض التنزه أو قضاء وقت ممتع إذ يمكن أن يتسبب ذلك في مأساة محزنة وجعل الخروج من المنزل للضرورة القصوى.

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الأماكن المناسبة للتسوق:

وأشار إلى أنه يفضل التسوق عن بعد عن طريق النت إذا أمكن واستخدام التطبيقات الإلكترونية لإيصال الطلبات، مؤكدًا أنه في حال الضرورة يتم اختيار المتجر غير المزدحم ولا ينصح بالتسوق في متجر يتواجد فيه أكثر من خمسة أشخاص في مكان واحد أو لا يتوفر فيه إمكانية التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين وفي حال دخول المتجر يلزم لبس الكمام والابتعاد عن الأشخاص مسافة أكثر من مترين وغسل اليدين باستخدام المعقم بعد الفراغ من التسوق مباشرة.

أخطاء شائعة عند التسوق:

وقالت منى الفارس ‏استشاري أمراض الطب الباطني ‏والأمراض المعدية لمرضى الأورام وزراعة الأعضاء بجامعة الملك عبدالعزيز في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن من الأخطاء الشائعة بشأن كورونا عدم ارتداء الكمامة الواقية ذات المواصفات المعتمدة وبطريقة تغطي الفم والأنف بإحكام وعدم التخلص منها بطريقة آمنة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتباعد لمسافة آمنة تقدر بمترين أو أكثر، مشيرةً إلى أن من الأخطاء الشائعة أيضًا عند بعض الناس لمس الفم أو الأنف أو العينين أو الكمامة عند التسوق؛ لأنها فرصة لنقل العدوى وانتشار المرض بين الناس.

وأكدت الفارس أهمية أن يحرص كل مواطن على البقاء في منزله وعدم الخروج أو استقبال أي شخص إلا للضرورة القصوى.

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