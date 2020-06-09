2020-06-09

فيديو .. القبض على مواطن أطلق النار عشوائيًّا في بيشة

متابعات الخليج 365 - بيشة

قبضت الجهات الأمنية في بيشة، اليوم الثلاثاء، على مواطن أطلق النار بشكل عشوائي أمام أحد المنازل.

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وأوضحت الداخلية عبر مقطع فيديو شاركته على حسابها بتطبيق سناب شات أنَّ الموقوف هدد حياة الآمنين، عبر إطلاق النار عشوائيًّا أمام منزلهم بسلاح رشاش.

وقالت الداخلية: إنه تم إحالة متابعات الخليج 365 المقبوض عليه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.



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