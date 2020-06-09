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فيديو .. القبض على مواطن أطلق النار عشوائيًّا في بيشة
تم إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه
متابعات الخليج 365 - بيشة
قبضت الجهات الأمنية في بيشة، اليوم الثلاثاء، على مواطن أطلق النار بشكل عشوائي أمام أحد المنازل.
وأوضحت الداخلية عبر مقطع فيديو شاركته على حسابها بتطبيق سناب شات أنَّ الموقوف هدد حياة الآمنين، عبر إطلاق النار عشوائيًّا أمام منزلهم بسلاح رشاش.
وقالت الداخلية: إنه تم إحالة متابعات الخليج 365 المقبوض عليه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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