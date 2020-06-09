، الاتحاد الأوروبي يتهم الصين وروسيا بتنفيذ حملات تضليل حول "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بوريل" طالب بمقاربة أقل سذاجة مع بكين

اتّهم الاتحاد الأوروبي روسيا والصين اليوم (الثلاثاء)، بأنهما قامتا بحملات تضليل أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجدّ في محاولة لـتقويض الديموقراطيات.

ووفقاً لوثيقة أوردتها "فرانس 24"، ذكر الاتحاد أن "بعض الدول خصوصاً روسيا والصين، قامت بحملات تضليل حول كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي، ساعيةً إلى تقويض النقاش الديموقراطي ومفاقمة استقطاب المجتمع وتحسين صورتها الخاصة".

من جانبه، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بتخصيص مزيد من الموارد لمكافحة التضليل، مطالباً بمقاربة أقل سذاجة للاتحاد الأوروبي في علاقته مع بكين.

ويُتوقع أن يكشف "بوريل" ونائبة رئيسة المفوضية المكلفة المسائل المتعلقة بالقيم والشفافية فيرا جوروفا، غداً إستراتيجية بهدف مكافحة تضليل المعلومات المتعلقة بالوباء.