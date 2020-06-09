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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صرف دفعة حساب المواطن لشهر شوال 1441 وشروط الاستفادة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
صورة أرشيفية
رابط مواعيد صرف دفعة حساب المواطن لشهر شوال 1441 مواعيد صرف حساب المواطن لشهر شوال 1441 اخي المواطن السعودى من خلال موقعنا فكرة فن تعرف على ميعاد صرف حساب المواطن لشهر شوال 1441/ يونيو 2020 , انه برنامج حكومى سعودى هدفه تخفيف الأعباء عن المواطن السعودى ذات الدخول المتدنية ورفع مستواه المعيشي من قبل الدولة احترام خصوصيته وإعفاء نفسه وحفظ كرامة المواطن السعودى وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويضه عن أية مخاطر تلحق به بسبب أى ظروف طارئة إذا انطبقت عليه شروط استحقاق الدعم التي وضعتها الدولة المستحقين
شروط استحقاق صرف منحة حساب المواطن السعودية ان المواطن لا يقل سنه عن 18 عاما. ان يكون المواطن سعودى الجنسيه . ان يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم . أن يقوم المتقدم بتقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة . ان لا يمتلك سجل تجارى او متواجد في دور ايواء . أن يكون المواطن مستقلا ويقدم كافة البيانات المطلوبة . أن يقوم بتحديث البيانات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن عند الطلب منه.
حرصا من الدولة على جميع مواطنيها وأن تكفل حق كل مواطن فى عيشة كريمة. لينك الاستعلام والدخول عبر الرابط التالي
https://www.ca.gov.sa/
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