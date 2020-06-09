السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الأسر المحتاجة في ولاية كابول الأفغانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الأسر المحتاجة في ولاية كابول الأفغانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل.

وجرى يوم أمس توزيع، 800 كرتون من التمور استفاد منها 4,800 فرد بواقع 800 أسرة متضررة وفقيرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.



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