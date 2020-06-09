شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3288 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1815 والان نبدء بالتفاصيل

• إضافة فحوص جديدة بلغت 20858 والإجمالي 997 ألف فحص

• «الخارجية»: 47 ألفا من الراغبين في العودة وصلوا المملكة

• «الغذاء والدواء»: 25 مليون كمامة متوفرة في الصيدليات

سجلت وزارة الصحة 3288 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بالمملكة وتعافي 1815 حالة.

أُعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم لمساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي ومدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد محمد الطويان، والمدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج.

وبين الدكتور العبدالعالي أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1099) حالة، وجدة (447) حالة، ومكة المكرمة (411) حالة، والدمام (198) حالة، والمدينة المنورة (161) حالة، والخبر (145) حالة، والقطيف (131) حالة، والهفوف (94) حالة، والجبيل (53) حالة، وخميس مشيط (50) حالة، والمبرز (46) حالة، والطائف (42) حالة، والمزاحمية (39) حالة، والظهران (38) حالة، ورأس تنورة (24) حالة، وحفر الباطن (23) حالة، وأبها (18) حالة، وأحد رفيدة (18) حالة، وصفوى (18) حالة، وحائل (17) حالة، والخرج (16) حالة، ومحايل عسير (13) حالة، والدرعية (12) حالة، ووادي الدواسر (11) حالة، ونجران (9) حالات، والنعيرية (8) حالات، وينبع (7) حالات، وبيش (7) حالات، والجفر (6) حالات، وبيشة (6) حالات، وحوطة بني تميم (6) حالات، والخفجي (5) حالات، وجازان (5) حالات، وصامطة (5) حالات، ويدمة (5) حالات، وحريملاء (5) حالات، وعنيزة (4) حالات، والقنفذة (4) حالات، والقريع (4) حالات، وقيا (4) حالات، والكامل (4) حالات، والدوادمي (4) حالات، وتبوك (4) حالات، والمخواة (3) حالات، وبقيق (3) حالات، والمجمعة (3) حالات، والقويعية (3) حالات،ورفائع الجمش (3) حالات، والباحة حالتان، وبريدة حالتان، والمحاني حالتان، والسحن حالتان، والمضة حالتان، والنماص حالتان، وقرية العليا حالتان، وصبيا حالتان، وأضم حالتان، وعفيف حالتان، وليلى حالتان، والدلم حالتان، والرين حالتان، وساجر حالتان، وثادق حالتان، وحالة واحدة في كل من العلا، ومهد الذهب، ومنفذ الحديثة، والمظيلف، وثريبان، وظلم، والمجاردة، وسراة عبيدة، وسبت العلاية، وتبالة، وعريعرة، والموسم، ورابغ، والحريق، والزلفي، ورويضة العرض، وتمير.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم منها 52 % من الحالات تعود لسعوديين 48% لغير سعوديين، و32% إناث، و68% ذكور، ونسبة كبار السن 5% والأطفال 11%، والبالغين 84%.

وأشار إلى أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة بلغ (108571) حالة، من بينها (31449) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1686) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، مبيناً أن عدد المتعافين وصل -ولله الحمد- إلى (76339) حالة بإضافة (1815) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (783) حالة، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أوضح متحدث "الصحة" إضافة فحوص جديدة بلغت (20858) فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (997673) فحصا.

وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي عن خدمة جديدة لكل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات "تطمن" الـ 214 المنتشرة في كل مناطق المملكة وتعمل على مدار الساعة، مشيراً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic أو استخدام تطبيق موعد، مضيفا أنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وقال متحدث الصحة : لوحظ خلال الفترة الماضية الارتفاع الواضح في حالات الوفيات اليومية وهذا الارتفاع يواكب الارتفاع في منحنى الحالات المؤكدة، ولهذا فارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًا وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية قد رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة.

وأضاف : هذه الانتشارات كانت للأسف في قرابة 40% من الحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي الوبائي لها إذ اتضح ارتباطها بوجود مخالطة مجتمعية وأغلبها كان لشاب أو شابة خرجا لمناشط أو تنقل أو تحرك واكتسبا العدوى من تجمعات.

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (7136366) حالة وبلغ عدد الحالات التي تعافت وتشافت أكثر من (3309447) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي أكثر من (406913) حالة.

من جانبه أوضح مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد بن محمد الطويان أن وزارة الخارجية قامت بتيسير الرحلات من خلال ما سجل في منصة عودة المواطنين الراغبين بالعودة وقد عمل على المراحل المختلفة من خلال بعثات المملكة العربية السعودية حول العالم وغرفة العمليات المركزية في مقر الوزارة بالرياض , مبيناً أنه شارك في عملية إعادة المواطنين السعوديين من الخارج كل من الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة السياحة ووزارة الصحة .

وأشار إلى أن 47 ألفا و500 مواطن ومواطنة من الراغبين العودة وصلوا -ولله الحمد- إلى المملكة من 51 وجهة وعبر 250 رحلة طيران, لافتاً الانتباه إلى مراعاة الحالات الإنسانية التي كانت بحاجة إلى رعاية وعناية من قبل بعثات المملكة في الخارج ، ونظمت ورتبت رحلات إعادة المواطنين من اليوم وحتى نهاية شهر يونيو بما يتجاوز 13 ألف مواطن.

وبين الطويان أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطارات المملكة بلغ 4 إلى 5 رحلات يوميًا بنسبة إشغال 60% من المقاعد في الطائرات وذلك عملاً بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الطويان أن وزارة الخارجية حددت نقاط تجميع للمواطنين الذين لا تصل لهم رحلات الطيران من خلال 6 نقاط في مختلف المقرات لتسهيل عودة المواطنين ونقلهم منها وخصوصا في البلدان التي لا يوجد بها سفارات للمملكة أو لا تصل إليها رحلات الخطوط السعودية.

وذكر أن منصة عودة المواطنين أطلقت في تاريخ 12 شعبان 1441 هـ وتقدم إلى المنصة حتى آخر يوم فيها حوالي 85 ألفا و107 مواطنين ومواطنات، عاد منهم اليوم 47 ألفا و500 مع الاستمرار في عمل برنامج إعادة المواطنين من الخارج حتى عودة آخر مواطن سعودي راغب بالعودة.

ولفت مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية النظر إلى أن الرحلات الدولية تخضع للمراجعة من قبل الجهة المختصة، وهناك لجنة معنية بهذا الأمر.

بدوره أكد المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج على توفر الكمامات في جميع الصيدليات ونقاط البيع , وأن المتوفر حاليًا في الصيدليات والمستودعات بلغ 25 مليون كمامة ، وأن نسبة توفر الكمامات ارتفعت ما بين الخميس الماضي واليوم إلى 65 % ، وفي تسارع بعملية توفر الكمامات.

وأضاف أن الهئية العامة للغذاء والدواء والجهات الحكومية تعمل لمضاعفة هذه الأعداد من خلال الإنتاج المحلي حيث تنتج 2 مليون كمامة يوميًا في تسعة مصانع وطنية للكمامات الطبية وغير الطبية إضافة إلى الجهود المشتركة من القطاع الخاص والجهات الحكومية وتعاون الخطوط السعودية للشحن لإقامة جسر جوي يضمن استمرار وتدفق الاستيراد من خارج المملكة بكميات توازي الطلب الموجود داخل المملكة.

وفيما يخص المعقمات أوضح المفرج أنه يوجد حاليًا 69 مصنعُا للمعقمات في مختلف مناطق المملكة تنتج أكثر من 3,5 لتر أسبوعيًا ، ما يغطي احتياج المملكة وأكثر ، وفيما يخص الإنتاج المحلي للألبسة الطبية يوجد ثلاثة مصانع كبرى في المملكة تنتج أسبوعيا أكثر من 135 حبة من الألبسة الطبية.

وبين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أتاحت معرفة الصيدليات التي تتوفر فيها الكمامات أو المعقمات الطبية من خلال خطوتين بالجوال من خلال تطبيق "طمني" الذي يتيح للمستهلك معرفة أقرب صيدلية من مكانه مع أهمية تحميل هذا التطبيق وتحديثه باستمرار لمعرفة أقرب صيدلية توفر الكمامات أو المعقمات على مستوى مناطق المملكة.

وأشار إلى الجهود الرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى جميع المنافذ والتأكد من عملية الرقابة فيها ، مبينًا تنفيذ أكثر من 38 ألف جولة تفتيشية على مستوى مناطق المملكة خلال الفترة الماضية ، رصد فيها أكثر من 2700 مخالفة ، واستقبل فيها أكثر من 133 ألف طلب عن طريق مركز الاتصال لضمان سلامة المنتجات الدوائية والغذائية المتوفرة في الأسواق المحلية.