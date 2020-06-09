القبض على 6 مقيمين لتورطهم في سرقة مواد تجميلية

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ألقت شرطة الرياض ، القبض على 6 مقيمين إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ستة مقيمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، وذلك إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، وتم إيقافهم وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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