شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولية للهجرة" تشيد بمعاملة المملكة للعمال الأجانب خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أشادت المنظمة الدولية للهجرة بجهود المملكة المبذولة لضمان عدم تحمل العمال الأجانب المزيد من المخاطر خلال أزمة كوفيد ١٩.

وهنأت المنظمة قائلة أنها بذلت جهودا كبيرة فى معاملتها للأجانب خلال أزمة كورونا وذلك من خلال عبر:

١. ضمان العدالة في الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية ذات الصلة بكوفيد١٩ للجميع، بغض النظر عن حالة أو تصنيف هجرتهم.

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٢. حماية رفاهية العمال الأجانب والصحة العامة من خلال تخفيف اكتظاظ مراكز الاحتجاز.

٣. مناهضة رهاب الأجانب: لا يوجد تمييز في البيانات بين المواطنين والأجانب.

٤. نشر الوعي: التوزيع الواسع لرسائل كوفيد١٩ الرئيسية للوقاية من العدوى ومكافحتها في 12 لغة.