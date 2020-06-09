شكرا لقرائتكم خبر عن 371 مستفيداً من مبادرة الإقلاع عن التدخين في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 371 شخصاً من مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين التي أطلقتها صحة حفر الباطن خلال شهر رمضان المبارك المنصرم، وقدمت لهم خدماتها العلاجية في منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد {COVID-19} .

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الوصول للخدمات العلاجية عبر خدمة وصفتي، إذ تتيح للمستفيدين إمكانية صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليهم، وتقديم المساعدة والعلاج للراغبين بالإقلاع عن التدخين.

وتستقبل المراكز الصحية بيانات المراجعين لمن يرغب بالإقلاع عن التدخين وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية، وذلك تشجيعاً للمواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.