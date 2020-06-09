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2020-06-09 مدني عسير يحذر من مخاطر التقلبات الجوية بعد الأمطار الغزيرة اليوم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات رجال ألمع وتنومة ومحايل عسير، ومركزي بللحمر وبللسمر ومتنزهات السودة جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهته دعا مدني عسير عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية . مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



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