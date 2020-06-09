اخبار السعوديه

توقيع عقد حديقة شمال أبها بقيمة 15 مليون ريال

0 نشر
أحمد الشهري 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم توقيع عقد حديقة شمال أبها بقيمة 15 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-09

توقيع عقد حديقة شمال أبها بقيمة 15 مليون ريال

تنفذها إحدى الشركات الوطنية المتخصصة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقدًا استثماريًا، بقيمة بلغت 15 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل حديقة شمال أبها ” الطائرة “.

Advertisements

مشيرًا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها وفقًا لرؤية الأمانة وتماشيًا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

ونوّه الحميدي بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.


تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

e245231b78.jpg

تواصل معنا على

31aa221074.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع عقد حديقة شمال أبها بقيمة 15 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا