توقيع عقد حديقة شمال أبها بقيمة 15 مليون ريال

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقدًا استثماريًا، بقيمة بلغت 15 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل حديقة شمال أبها ” الطائرة “.

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مشيرًا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها وفقًا لرؤية الأمانة وتماشيًا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

ونوّه الحميدي بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.



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