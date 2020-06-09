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2020-06-09 بأمر الملك سلمان .. تطوير وتحديث لأنظمة المسجد النبوي الشريف متابعات الخليج 365 ـ المدينة المنورة صدرت الموافقة السامية الكريمة، على البدء في مشاريع التطوير والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية في المسجد النبوي الشريف. Advertisements وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء 9 حزيران/ يونيو 2020، أنَّ الموافقة السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- تشمل الحرم النبوي الشريف ومرافقه، وفقًا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية.

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