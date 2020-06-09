استشاري لـ” المواطن “: امنعوا المسنين من الخروج نهائيًا

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استشاري لـ” متابعات الخليج 365 “: امنعوا المسنين من الخروج نهائيًا
بعد توقعات الصحة بارتفاع أعداد حالات كورونا خلال المرحلة القادمة
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
في وقت كشف فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، دعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور نواف حبيب، أفراد المجتمع التقيد بالاشتراطات الصحية وتجنب الخروج نهائيًا هذه الفترة من المنزل إلا للضرورة القصوى.
وتابع الحبيب: أما كبار السن فينصحون بعدم الخروج نهائيًا وخصوصًا من يعانون من الأمراض المزمنة، إذ إن فيروس كورونا مازال مستوطنًا على المستوى العالمي.
وأوضح أن توقعات الصحة بارتفاع الحالات خلال الفترة المقبلة هو مؤشر للوضع الراهن إذ إنه يتضح من خلال الحالات التي تسجل يوميًا يتضح أن هناك ارتفاعًا ملموسًا، وقد يكون ذلك ناتجًا عن حالات المخالطة والتساهل في تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وهو الأمر نتج عنه استمرار رصد الحالات.
واختتم الدكتور حبيب حديثه مشددًا على أهمية الالتزام المنزلي، وعدم الخروج نهائيًا، وخصوصًا الأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة سواء كبار السن أو غيرهم – كما أشرت-، فتعرضهم للفيروس قد يدخلهم في مراحل حرجة مع المرض، مع التأكيد على أهمية التعامل مع هذه المرحلة بروح عالية والتفاؤل والدعاء بأن يرفع الله الوباء وتعود الحياة بأفضل إشراقة.
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