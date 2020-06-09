2020-06-09

البنوك السعودية تحذر من رسائل احتيالية: تجاهلوها تمامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على ضرورة اتباع عملاء البنوك للإجراءات اللازمة بشأن الرسائل مجهولة المصدر التي تردهم؛ كونها رسائل احتيالية.

وأوضحت البنوك السعودية، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يجب الحذر من رسائل الاحتيال الصادرة من جهات مجهولة المصدر، والتي تتضمن تنبيهات تدعو عملاء البنوك لزيارة روابط إلكترونية وهمية، تحت ذريعة تنشيط الحسابات المصرفية أو بمزاعم إعادة تشغيل خدمة مصرفية.

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وبالنسبة إلى الإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك الرسائل مجهولة المصدر، نصحت اللجنة عملاء البنوك بتجاهلها تمامًا وعدم التفاعل أو التجاوب معها وحذفها فورًا من البريد الإلكتروني.

وأكدت البنوك السعودية أن هذه الرسائل تنطوي في حقيقتها على احتيال مالي سعيًا للإيقاع بعملاء البنوك.



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