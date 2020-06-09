مقبرة هيوستن ميموريال غاردنز تستقبل جورج فلويد ضحية العنصرية

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأت في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية مراسم تشييع متابعات الخليج 365 الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد الذي قُتل على يد عدد من عناصر الشرطة الأمريكية قبل قرابة 10 أيام.

وتسبب مقتل جورج فلويد في حالة من الغضب الشعبي العارم، واشتعلت المدن الأمريكية بالمظاهرات التي نددت بالطريقة الوحشية التي تم بها قتل متابعات الخليج 365 ذي البشرة السوداء.

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وتم تداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد رجال الشرطة وهو يجثو فوق رقبة جورج فلويد الذي كان يصرخ “لا أستطيع التنفس” والتي كانت آخر كلماته التي تردد صداها حول العالم.

وشهد محيط البيت الأبيض مظاهرات نددت بهذه الجريمة؛ ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الدفع بالحرس الوطني في الشوارع الأمريكية لفرض الأمن والسيطرة على الوضع.

وكان مكتب خدمات الجنازة “فورت بند” أكد في وقت سابق أن جثمان فلويد سيدفن في مقبرة هيوستن ميموريال غاردنز، فيما تقام مراسم إحياء ذكرى جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حيث قتل متابعات الخليج 365 الأمريكي، وبولاية كارولينا الشمالية حيث مسقط رأسه، وهيوستن في ولاية تكساس.



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