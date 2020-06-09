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ينظم الاتحاد السعودي للمبارزة غدًا، محاضرة عن الصلاحيات والمهام في لعبة المبارزة، يقدمها الحكم الدولي عدنان السالمي (عبر تقنية البث المباشر) على اللاعبين والمدربين والحكام وكافة منسوبي الاتحاد.
وتشمل المحاضرة المحاور التالية: مهام الحكم وقانون الإصابات وقانون الفيديو وحقوق اللاعب والمدرب وواجباتهم وحقوقهم وصلاحيات ومهام حكام المبارزة، وكذلك قانون الإصابات في المبارزة، وقانون الفيديو ومتى يتم الرجوع له، ومن له الحق في طلب ذلك.
محاضرة "عن بعد".. اتحاد المبارزة يثقّف اللاعبين ويشرح مهام اللعبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-09
ينظم الاتحاد السعودي للمبارزة غدًا، محاضرة عن الصلاحيات والمهام في لعبة المبارزة، يقدمها الحكم الدولي عدنان السالمي (عبر تقنية البث المباشر) على اللاعبين والمدربين والحكام وكافة منسوبي الاتحاد.
وتشمل المحاضرة المحاور التالية: مهام الحكم وقانون الإصابات وقانون الفيديو وحقوق اللاعب والمدرب وواجباتهم وحقوقهم وصلاحيات ومهام حكام المبارزة، وكذلك قانون الإصابات في المبارزة، وقانون الفيديو ومتى يتم الرجوع له، ومن له الحق في طلب ذلك.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
07:44 PM
يقدّمها الحكم الدولي "السالمي".. غدًا
ينظم الاتحاد السعودي للمبارزة غدًا، محاضرة عن الصلاحيات والمهام في لعبة المبارزة، يقدمها الحكم الدولي عدنان السالمي (عبر تقنية البث المباشر) على اللاعبين والمدربين والحكام وكافة منسوبي الاتحاد.
وتشمل المحاضرة المحاور التالية: مهام الحكم وقانون الإصابات وقانون الفيديو وحقوق اللاعب والمدرب وواجباتهم وحقوقهم وصلاحيات ومهام حكام المبارزة، وكذلك قانون الإصابات في المبارزة، وقانون الفيديو ومتى يتم الرجوع له، ومن له الحق في طلب ذلك.
، محاضرة "عن بعد".. اتحاد المبارزة يثقّف اللاعبين ويشرح مهام اللعبة ،
المصدر : الخليج 365
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