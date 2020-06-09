، المعاهد العلمية بجامعة الإمام تسلم شهادات الثانوية العامة في أجواء احترازية ،

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بدأت وكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية ممثلة بالإدارة العامة للقياس والتقويم بتسليم طلاب قسم الثالث الثانوي في (المعاهد العلمية) شهادات الثانوية العامة عن طريق معاهدهم العلمية المختلفة في كافة أرجاء المملكة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك في ظل أجواء احترازية شديدة وتدابير وقاية صحية اتخذتها المعاهد العلمية مع استمرار انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد وفق التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع العلامات الإرشادية لتنظيم تدفق الطلاب, ولبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات الوقائية مع توفر المعقمات الطبية وبثّ الرسائل التوعوية المسبقة لتوضيح هذه الإجراءات ووضع اللوحات الإرشادية في الموقع لضمان سلامة الإجراءات وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة من الجامعة بهذا الشأن وتوصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.
ومن جهته، صرّح وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية، الدكتور عبدالله بن ثاني، بأن الوكالة بتوجيهات مستمرة ومتابعة مباشرة ودائمة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري حريصة كل الحرص على سلامة منسوبيها في المعاهد العلمية وعلى تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لمنع تفشي هذا المرض مع الحثّ على الالتزام بهذه الإجراءات والاستمرار في نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية عبر الوسائل المختلفة لمواجهة هذه الأزمة الوبائية.
وشكر الدكتور بن ثاني جميع العاملين في الإدارة العامة للقياس والتقويم وقيادات المعاهد العلمية ولجان الاختبارات على سلامة التطبيق وجودة الأداء وتهيئة الأجواء الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة والصادرة بهذا الشأن والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وعلى الكوادر العاملة من المعلمين والإداريين في المعاهد العلمية.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:51 PM
شملت الحفاظ على التباعد ووضع العلامات الإرشادية لتنظيم تدفق الطلاب
بدأت وكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية ممثلة بالإدارة العامة للقياس والتقويم بتسليم طلاب قسم الثالث الثانوي في (المعاهد العلمية) شهادات الثانوية العامة عن طريق معاهدهم العلمية المختلفة في كافة أرجاء المملكة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك في ظل أجواء احترازية شديدة وتدابير وقاية صحية اتخذتها المعاهد العلمية مع استمرار انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد وفق التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع العلامات الإرشادية لتنظيم تدفق الطلاب, ولبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات الوقائية مع توفر المعقمات الطبية وبثّ الرسائل التوعوية المسبقة لتوضيح هذه الإجراءات ووضع اللوحات الإرشادية في الموقع لضمان سلامة الإجراءات وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة من الجامعة بهذا الشأن وتوصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.
ومن جهته، صرّح وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية، الدكتور عبدالله بن ثاني، بأن الوكالة بتوجيهات مستمرة ومتابعة مباشرة ودائمة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري حريصة كل الحرص على سلامة منسوبيها في المعاهد العلمية وعلى تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لمنع تفشي هذا المرض مع الحثّ على الالتزام بهذه الإجراءات والاستمرار في نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية عبر الوسائل المختلفة لمواجهة هذه الأزمة الوبائية.
وشكر الدكتور بن ثاني جميع العاملين في الإدارة العامة للقياس والتقويم وقيادات المعاهد العلمية ولجان الاختبارات على سلامة التطبيق وجودة الأداء وتهيئة الأجواء الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة والصادرة بهذا الشأن والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وعلى الكوادر العاملة من المعلمين والإداريين في المعاهد العلمية.
، المعاهد العلمية بجامعة الإمام تسلم شهادات الثانوية العامة في أجواء احترازية ،
المصدر : الخليج 365
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