، شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين تورَّطوا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ستة مقيمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني)، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.
وأضاف العقيد التويجري بأنه تم إيقافهم، وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:23 PM
التويجري: تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ستة مقيمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني)، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.
وأضاف العقيد التويجري بأنه تم إيقافهم، وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين تورَّطوا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين تورَّطوا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.