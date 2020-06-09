شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. هيئة كبار العلماء: يجوز عدم الصلاة في المساجد احترازا من نقل كورونا إلى المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد السلام السليمان، أنه يجوز عدم الصلاة في المساجد احترازا من نقل عدوى كورونا إلى المصلين.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه لا يجوز للمريض أن يصلي في المسجد ويعرض الآخرين للخطر بحجة التوكل على الله.

وأكد أن الله سبحانه وتعالي لا يجيز بذلك، مستشهدًا على صحة ذلك بقول الله تعالي:"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ"