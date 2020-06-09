شكرا لمتابعة خبر عن كيفية الحصول على تعويض في حالة تضرر سيارتك بسبب صيانة الطريق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تتعرض الكثير من السيارات للمشكلات ويلحق بها الضرر على خلفية مشاكل الصيانة في بعض الطرق.
ومن جانبها، أوضحت قناة العربية إن المتضرر يحصل على تعويض في حالة تسبب مشاكل صيانة الطريق في ذلك الضرر.
وفي حالة التعرض لضرر يجب على الفوز الاتصال على المرور أو الأمن العام لإثبات الحالة ورفعها لوزارة النقل.
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