شكرا لمتابعة خبر عن أصغر مُصابة بعفيف تُغادر الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عفيف (صدى):غادر تسعة نزلاء من الحجر الصحي في عفيف، اليوم الثلاثاء، من بينهم الطفلة "ريتال" ذات الخمسة أعوام وأصغر مصابة في المحافظة.
وكشفت إدارة مستشفى عفيف، عن مغادرة النزلاء بعد التأكد من شفائهم، مؤكدة أنهم تلقوا الرعاية الطبية والصحية اللازمة طيلة استضافتهم.
يذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت اليوم تسجيل حالتين جديدتين بمحافظة عفيف، فيما وصلت حالات التعافي إلى 12 حالة من أصل 25 حالة سجلت إصابتهم بالفيروس سابقاً.
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