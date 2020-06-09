شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حذف العامل من سجل المنشأة حال ترك العمل ومغادرة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة حذف العُمّال من سجل المنشآت حال تركهم للعمل ومغادرتهم المملكة.
وكان أحد متابعي حساب الوزارة على موقع تويتر قد ذكر أنه تم تجديد الإقامة تلقائيا لعامل ترك منشأته وغادر المملكة منذ شهرين، متسائلا عن طريقة الحذف العامل من سجل مؤسسته.
وأجابت الوزارة بأن يمكن لصاحب المنشأة في هذه الحالة استخدام خدمة «استعراض / تحديث بيانات العامل» على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.
وشددت الوزارة على أن يكون ممثل المنشأة صاحب الصلاحية، للدخول على البوابة الإلكترونية واختيار أيقونة «منشأة» من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
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