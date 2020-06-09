شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط مصنعًا غير مرخص عبر "وسائل التواصل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منفذًا لبيع في الطائف يسوّق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنتجات أعلاف غير مسجلة وتحمل ادعاءات طبية. رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منفذًا لبيع في الطائف يسوّق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنتجات أعلاف غير مسجلة وتحمل ادعاءات طبية. وأكدت الهيئة أنه بعد التحقق من مصدرها تم ضبط مصنع غير مرخص وحجز 32 طن من المنتجات المخالفة، وأحيلت المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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