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وزير الصناعة يوضح دور نظام الاستثمار التعديني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفع بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله " بصدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضح أن النظام الجديد، سيكون له دور بارز في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على نظام الاستثمار التعديني.

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