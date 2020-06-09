شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار هطول الأمطار في سودة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):وثّق مقطع فيديو، توالي هطول الأمطار في سودة عسير، اليوم الثلاثاء.
وهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات رجال ألمع وتنومة ومحايل عسير، ومركزي بللحمر وبللسمر ومتنزهات السودة.
من جهته دعا مدني عسير عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .
مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
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