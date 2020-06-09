اخبار السعوديه

معنفة بالدمام تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد شقيقها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن معنفة بالدمام تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد شقيقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

صدمت فتاة زعمت إنها تدعى رغد وتبلغ 19 عامًا من الدمام، المواطنين في المملكة، بقصتها التي أثارت غضبًا عارمًا؛ حيث كشفت عن تفاصيل تعرضها للاغتصاب والعنف الأسري.

وقالت الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها من الجهات الرسمية أنها تعرضت للاغتصاب على يد شقيقها وهي تبلغ 16 عامًا.

وأوضحت أنها لا تعلم حتى الأن إذا كان شرفها موجود أم لا، موضحة أنها خضعت لعلاج نفسي.

Advertisements

وكانت المفاجأة عندما كشفت عن رد فعل أهلها؛ حيث لفتت إلى أن الجميع وقف ضدها خوفًا من الفضيحة وقاموا بتعنيفها سواء شقيقها أو والدها ووالدتها، فلم يتخذ أحد موقفًا ضد شقيقها الأول.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الفتاة بعد أن نشرت عدد من الصور لتعنيفها هي وشقيقتها.

وحتى الأن لم يتم الكشف بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية عن تفاصيل الواقعة ومدى حقيقتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معنفة بالدمام تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا