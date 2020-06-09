شكرا لمتابعة خبر عن معنفة بالدمام تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد شقيقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

صدمت فتاة زعمت إنها تدعى رغد وتبلغ 19 عامًا من الدمام، المواطنين في المملكة، بقصتها التي أثارت غضبًا عارمًا؛ حيث كشفت عن تفاصيل تعرضها للاغتصاب والعنف الأسري.

وقالت الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها من الجهات الرسمية أنها تعرضت للاغتصاب على يد شقيقها وهي تبلغ 16 عامًا.

وأوضحت أنها لا تعلم حتى الأن إذا كان شرفها موجود أم لا، موضحة أنها خضعت لعلاج نفسي.

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وكانت المفاجأة عندما كشفت عن رد فعل أهلها؛ حيث لفتت إلى أن الجميع وقف ضدها خوفًا من الفضيحة وقاموا بتعنيفها سواء شقيقها أو والدها ووالدتها، فلم يتخذ أحد موقفًا ضد شقيقها الأول.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الفتاة بعد أن نشرت عدد من الصور لتعنيفها هي وشقيقتها.

وحتى الأن لم يتم الكشف بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية عن تفاصيل الواقعة ومدى حقيقتها.