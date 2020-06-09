حصيلة كورونا الأسبوعية بالمملكة: 234 وفاة و19560 إصابة و10 آلاف متعافٍ

الحالات الحرجة بلغت 1686..
أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 19560 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير، وأشار متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، إلى تسجيل10 آلاف حالة شفاء من كورونا، وكذلك 234 حالة وفاة بالفيروس في الأسبوع الأخير، كما تم تسجيل 1686 حالة حرجة.
وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها تسير وفق خطة العمل العودة بحذر بل البعض منها متقدم في تحقيق الخطة، وفي وقت سابق قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزارة تتوقع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًّا، وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي.
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.
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متحدث الصحة: نتوقع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في الأيام المقبلة
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