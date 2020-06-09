تنبيهات الأرصاد: هطول أمطار على 3 مناطق خلال ساعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تتراوح بين متوسطة وغزيرة في ثلاث مناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الهيئة، بسلسلة تنبيهات عبر موقعها الإلكتروني، أن منطقة جازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب»، تشهد استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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وأضافت «الأرصاد»، أن منطقة الباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة»، تشهد تساقط برد وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وتتعرض منطقة عسير «أبها، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيده، محايل» إلى تساقط البرد وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الثامنة مساء.

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