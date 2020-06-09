السعودية اليوم / حرس السواحل التونسي ينتشل 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين



تونس 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أنتشل حرس السواحل التونسي 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، على شواطئ جزيرة قرقنة جنوب شرق تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الوحدات البحرية تلقت بلاغًا من قبل بحارة عن وجود العديد من الجثث تطفو فوق سطح الماء في سواحل الجزيرة، مما استدعى تدخلاً سريعاً لإنتشال الجثث.

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19:47ت م

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