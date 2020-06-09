السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يرأس غداً جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية



بريدة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة بعد غدٍ جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية ، وذلك في مقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة.

وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيناقش -عبر الاتصال المرئي عن بُعد- مع أعضاء مجلس المنطقة والأهالي والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة التدابير والإجراءات الاحترازية الحالية والجديدة لمكافحة جائحة

// انتهى //

19:36ت م

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بريدة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة بعد غدٍ جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية ، وذلك في مقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة.وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيناقش -عبر الاتصال المرئي عن بُعد- مع أعضاء مجلس المنطقة والأهالي والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة التدابير والإجراءات الاحترازية الحالية والجديدة لمكافحة جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن الجلستين سيُطرح فيهما عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين بما يخص المنطقة.// انتهى //19:36ت م0188

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