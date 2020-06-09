السعودية اليوم / صحة جازان تخصص تسعة مراكز صحية للكشف عن فيروس كورونا



جيزان 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

خصصت صحة جازان تسعة مراكز صحية بعدد من محافظات المنطقة ، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للكشف عن فيروس

وأوضحت صحة جازان أن المراكز التسعة التي تم تخصيصها للفحص عن كورونا تشمل مركز صحي مخطط خمسة بمدينة جيزان، ومركز صبيا للرعاية الأولية بمحافظة صبيا ، ومركز ضمد الجنوبي بمحافظة ضمد ، مركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش ، ومركز الرعاية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان ، ومركز أبو عريش الجنوبي بمحافظة أبو عريش ، ومركز الرعية الأولية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.

وبينت أن تلك المراكز تحوي عيادات "تطمن" لفحص المواطنين أو المقيمين أو مخالفي نظام الإقامة لخدمة كل من يشعر بأعراض

//انتهى//

19:35ت م

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جيزان 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسخصصت صحة جازان تسعة مراكز صحية بعدد من محافظات المنطقة ، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.وأوضحت صحة جازان أن المراكز التسعة التي تم تخصيصها للفحص عن كورونا تشمل مركز صحي مخطط خمسة بمدينة جيزان، ومركز صبيا للرعاية الأولية بمحافظة صبيا ، ومركز ضمد الجنوبي بمحافظة ضمد ، مركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش ، ومركز الرعاية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان ، ومركز أبو عريش الجنوبي بمحافظة أبو عريش ، ومركز الرعية الأولية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.وبينت أن تلك المراكز تحوي عيادات "تطمن" لفحص المواطنين أو المقيمين أو مخالفي نظام الإقامة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال , راجية العون والتوفيق والسلامة للجميع.//انتهى//19:35ت م0187

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