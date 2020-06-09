السعودية اليوم / إسبانيا تفرض وضع الكمامات إلى حين القضاء على كورونا نهائيا



مدريد 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا اليوم أن وضع الكمامات سيبقى إلزاميا في بلاده إلى حين التوصل للقاح ضد فيروس

وقال الوزير إن الإجراء سيبقى مطبّقا حتى بعد رفع حالة الطوارئ في 21 يونيو و"سيستمر تطبيقه إلى أن نهزم الفيروس بشكل دائم، أي عندما يتوفر علاج فعّال أو لقاح ضده".

ومنذ 21 مايو، فُرض على جميع السكان البالغة أعمارهم ست سنوات وما فوق وضع كمامات في الأماكن العامة حيث لا يمكن المحافظة على مسافة أمان تبلغ مترين بين شخص وآخر.

// انتهى //

19:28ت م

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مدريد 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا اليوم أن وضع الكمامات سيبقى إلزاميا في بلاده إلى حين التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تم تكليف الشرطة فرض غرامة على المخالفين.وقال الوزير إن الإجراء سيبقى مطبّقا حتى بعد رفع حالة الطوارئ في 21 يونيو و"سيستمر تطبيقه إلى أن نهزم الفيروس بشكل دائم، أي عندما يتوفر علاج فعّال أو لقاح ضده".ومنذ 21 مايو، فُرض على جميع السكان البالغة أعمارهم ست سنوات وما فوق وضع كمامات في الأماكن العامة حيث لا يمكن المحافظة على مسافة أمان تبلغ مترين بين شخص وآخر.// انتهى //19:28ت م0184

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