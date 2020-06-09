

عمّان 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على النحو الآتي: 4 منها لسائقي شاحنات أجانب قادمين عبر الحدود، و 8 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 30 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 629 حالة.

// انتهى //

19:16ت م

0181



عمّان 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 845 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على النحو الآتي: 4 منها لسائقي شاحنات أجانب قادمين عبر الحدود، و 8 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 30 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 629 حالة.// انتهى //19:16ت م0181

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.