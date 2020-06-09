

سكاكا 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف أربع عيادات بيطرية متنقلة مجهزة بكامل الأدوات اللازمة لاستخدامها في خدمة مربي الماشية في مواقعهم بمختلف المحافظات والمراكز بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري أن مهام العيادات تبدأ باستقبال بلاغات مربي الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية لرعاية مواشيهم وتشمل عمليات التحصين والعلاج والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، ومكافحة نواقل الأمراض والتطهير والتعقيم، وحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى الإرشاد البيطري من توعية وتثقيف مربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم، كما أنها مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية .

وبين أن العيادات ستقوم بمباشرة الحالات المرضية للمواشي ، وهي مخصصة كذلك للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للفرع أو المكاتب والوحدات البيطرية التابعة له .

//انتهى//

19:13ت م

0178





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئه" بمنطقة الجوف يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.