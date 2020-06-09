السعودية اليوم / رئيس بلدية القريات يتفقد مشاريع المحافظة ويشدد على سرعة الإنجاز والجودة



سكاكا 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ، عددًا من مشاريع البلدية القائمة الجاري تنفيذها بالمحافظة من أبرزها مشروع تطوير منطقة وسط القريات ، وتحسين مدخل المحافظة امام مجمع كليات جامعة الجوف فرع القريات ( الطالبات ) من الجهة الغربية وأعمال سفلته حي اليوسف ، مطلعًا على سير العمل ونسبة الإنجاز.

وأوضح المهندس الشمري أنه جرى خلال الجولة الاجتماع مع مهندسي المشاريع ومقاوليهم وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مشددًا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشاريع، وبذل المزيد من العمل والجهد للإرتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.

وبحث المهندس الشمري مع المقاولين المنفذين للمشاريع جودة وسرعة تنفيذ المشاريع، مشددًا على أن عاملي الجودة والسرعة معياران مهمانتركز عليهما البلدية دائمًا في مشروعاتها وأعمالها كافة، لافتًا الانتباه إلى مراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع والعمل على تطبيقالدراسة وأخذ الحلول ومعالجة الأسباب التي قد تعوق أعمال المشاريع.

وأكد خلال الجولة الميدانية على إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي جرى رصدها خلال الجولة، وإعداد التقاريراللازمة داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، حاثًّا الإسراع بإنجاز العملحسب المدة المحددة لكل مشروع.

وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطويرجميع الأحياء في المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع، منوهاً بالتوجيه والدعم التي تلقاها مشاريع البلدية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، واهتمام محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ومتابعة وإشراف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .

//انتهى//

19:08ت م

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