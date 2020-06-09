السعودية اليوم / إدارة التسوية بفرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة تُباشر جلسات الصُلح عن بُعد



المدينة المنورة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

باشرت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، جلسات الصلح في القضايا العمالية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام ( webex Meet)، وذلك في ظل جهود الوزارة لتعزيز خطة التطوير والإسراع فى التحول الرقمى.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن آلية التطوير في رفع كفاءة إدارة التسوية الودية، من أجل التسهيل على أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل الإدارات للحفاظ على صحتهم وضمان التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الجلسات الافتراضية تتم بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع عن "بُعد"، وفي حالة وصول طرفي النزاع لتسوية ودية يتم إصدار قرار مصالحة واجب التنفيذ، أما عند عدم التوصل إلى تسوية ودية بين الاطراف فيتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية بحكم الاختصاص ومتابعة باقي الإجراءات لديهم.

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18:18ت م

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