السعودية اليوم / أمطار على عسير ومدني المنطقة يحذر



أبها 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات رجال ألمع وتنومة ومحايل عسير، ومركزي بللحمر وبللسمر ومتنزهات السودة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها =رجاء البلاد.

من جهته دعا مدني عسير عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية . مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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18:17ت م

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