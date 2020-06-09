السعودية | جسر الملك فهد ينفي إعادة فتح الجسر لبعض الحالات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد ينفي إعادة فتح الجسر لبعض الحالات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 7:10 مساءً, 9 يونيو 2020 م نفت مؤسسة جسر الملك فهد عبر حسابها الرسمي على تويتر صحة ما نسب إليها بشأن فتح الجسر لبعض من الحالات اعتباراً من يوم 10 يونيو.

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