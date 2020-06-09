839 جولة رقابية و155 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

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وأشارت إلى أن الأمانة أصدرت 155 مخالفة وإشعاراً لمجموعة من المنشآت في المجمعات التجارية وذلك لمخالفتها التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وعدم تطبيقها للبروتوكولات البلدية التي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وضرورة الالتزام بها.
وأكدت أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الاحترازات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، والوقوف بشكل دوري على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمستهلكين، مشددة بأنها لا تتوانى عن إغلاق المنشآت المخالفة مؤازرةً لجهود الوطن بكافة قطاعاته وتحقيقاً لمسؤوليتها وأمانتها على المنطقة.
ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية أو عدم التباعد الآمن في التسوق أو أي فئات التكدس وما يأتي ضمنها، وذلك من خلال التواصل مع مركز 940 للتعاون مع الأمانة بالحد من انتشار الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.
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