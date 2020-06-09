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الجبير يبحث مستجدات الأوضاع مع السفير البريطاني 

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات جائحة وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

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