اخبار السعوديه

"ريتال" ذات الـ 5 أعوام تهزم "كورونا" وتغادر الحجر الصحي بعفيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - برفقة 8 آخرين تماثل جميعهم للشفاء

أعلنت إدارة مستشفى عفيف، اليوم، مغادرة تسعة نزلاء من الحجر الصحي بعفيف؛ بينهم الطفلة (ريتال) ذات الخمسة أعوام، وهي من أصغر المصابين بين ضيوف الحجر الصحي بالمحافظة.

وأوضح المستشفى أن جميع الحالات التي غادرت الحجر الصحي، تلقوا الرعاية الطبية والصحية اللازمة طيلة استضافتهم، وبعد أن تم التأكد من شفائهم غادروا اليوم مودعين بالورود من أبطال الصحة المرابطين بينهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل حالتين جديدتين بمحافظة عفيف، فيما وصلت حالات التعافي إلى 12 حالة من أصل 25 حالة سجلت إصابتهم بالفيروس سابقاً.

فيروس الجديد

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 06:35 PM

Advertisements

برفقة 8 آخرين تماثل جميعهم للشفاء

"ريتال" ذات الـ 5 أعوام تهزم "كورونا" وتغادر الحجر الصحي بعفيف
فهد الغبيوي

أعلنت إدارة مستشفى عفيف، اليوم، مغادرة تسعة نزلاء من الحجر الصحي بعفيف؛ بينهم الطفلة (ريتال) ذات الخمسة أعوام، وهي من أصغر المصابين بين ضيوف الحجر الصحي بالمحافظة.

وأوضح المستشفى أن جميع الحالات التي غادرت الحجر الصحي، تلقوا الرعاية الطبية والصحية اللازمة طيلة استضافتهم، وبعد أن تم التأكد من شفائهم غادروا اليوم مودعين بالورود من أبطال الصحة المرابطين بينهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل حالتين جديدتين بمحافظة عفيف، فيما وصلت حالات التعافي إلى 12 حالة من أصل 25 حالة سجلت إصابتهم بالفيروس سابقاً.

الكلمات المفتاحية

، "ريتال" ذات الـ 5 أعوام تهزم "كورونا" وتغادر الحجر الصحي بعفيف ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ريتال" ذات الـ 5 أعوام تهزم "كورونا" وتغادر الحجر الصحي بعفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا