محمد بن مسعود - الدمام - بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل. وجرى يوم أمس توزيع 800 كرتون من التمور، استفاد منها 4,800 فرد بواقع 800 أسرة متضررة وفقيرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًّا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية. Advertisements مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 06:31 PM بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان "إغاثي" الملك يواصل توزيع التمور في ولاية كابول الأفغانية "إغاثي" الملك يواصل توزيع التمور في ولاية كابول الأفغانية واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل. وجرى يوم أمس توزيع 800 كرتون من التمور، استفاد منها 4,800 فرد بواقع 800 أسرة متضررة وفقيرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًّا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية. الكلمات المفتاحية ، "إغاثي" الملك يواصل توزيع التمور في ولاية كابول الأفغانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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