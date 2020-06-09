محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 14268 سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 787 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 14268 إصابة مؤكدة. وتوزعت الحالات على محافظات "بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار والأنبار". وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 392 حالة، فيما تم تسجيل 259 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5831 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 8045؛ منهم 70 حالة في غرف العناية المركزة.فيروس كورونا الجديد العراق يسجّل 787 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-09 سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 787 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 14268 إصابة مؤكدة. وتوزعت الحالات على محافظات "بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار والأنبار". Advertisements وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 392 حالة، فيما تم تسجيل 259 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5831 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 8045؛ منهم 70 حالة في غرف العناية المركزة. 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 05:44 PM ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 14268 ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 14268 سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 787 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 14268 إصابة مؤكدة. وتوزعت الحالات على محافظات "بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار والأنبار". وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 392 حالة، فيما تم تسجيل 259 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5831 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 8045؛ منهم 70 حالة في غرف العناية المركزة. ، العراق يسجّل 787 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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