محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا للعام الدراسي الجديد تواصل وزارة التعليم، تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ‎كورونا. يأتي ذلك استعدادًا للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة. التعليم التعليم 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 06:28 PM Advertisements استعدادًا للعام الدراسي الجديد "التعليم" تبدأ توزيع الكتب الدراسية لإداراتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية "التعليم" تبدأ توزيع الكتب الدراسية لإداراتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية تواصل وزارة التعليم، تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ‎كورونا. يأتي ذلك استعدادًا للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة. الكلمات المفتاحية ، "التعليم" تبدأ توزيع الكتب الدراسية لإداراتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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